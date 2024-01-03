Джа Морэнт о данке через Вембаньяму: «Мой рождественский подарок»

Теги Мемфис Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Виктор Вембаньяма Баскетбол

Джа Морэнт прокомментировал данк с сопротивлением Виктора Вембаньямы.

«Я не просыпался с мыслью о том, что должен непременно поставить через него. Я просто стараюсь делать это, ставить сверху через людей. Стараюсь набирать очки.

Все этого хотели, так что вот вам мой рождественский подарок, новогодний подарок, пусть и с опозданием», – сказал Морэнт на пресс-конференции.

«Гризлис» победили со счетом 106:98. В активе Морэнта 26 очков, 5 подборов и 10 передач.

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3 комментария
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ну не выглядит это как суперданк. На словах - да, по факту Витёк даже не сопротивлялся
+11
-1
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данк через игрока, которого даже не коснулся. ахахха, он конечно чудик
+7
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+6
Там еще and 1 должно было быть, не дали Морэнту насладиться моментом сполна.
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0
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