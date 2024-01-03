Джа Морэнт прокомментировал данк с сопротивлением Виктора Вембаньямы.

«Я не просыпался с мыслью о том, что должен непременно поставить через него. Я просто стараюсь делать это, ставить сверху через людей. Стараюсь набирать очки.

Все этого хотели, так что вот вам мой рождественский подарок, новогодний подарок, пусть и с опозданием», – сказал на пресс-конференции.

«Гризлис» победили со счетом 106:98. В активе Морэнта 26 очков, 5 подборов и 10 передач.