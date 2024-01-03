Лу Уильямс о «Детройте»: «Мне нравятся Дюрен и Айзейя Стюарт. Все остальные – на выход. Давайте начнем с чистого листа»
Лу Уильямс считает, что «Пистонс» надо вновь уходить в перестройку.
«Они победили «Торонто», но я-то все помню. «Пистонс» все еще команда, которая выиграла три раза за сезон, и, там уже новая полоса неудач подоспела.
Я просто не верю в талант исполнителей этой команды. Мне нравится Дюрен, мне нравится Айзейя Стюарт. Все остальные – на выход. Давайте начнем с чистого листа», – поделися своим мнением Уильямс в эфире Fan Duel TV.
У «Детройта» три победы в 33 матчах. Впереди у коллектива Монти Уильямса выезд к «Юте», «Голден Стэйт» и «Денверу».