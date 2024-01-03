Лу Уильямс о «Детройте»: «Мне нравятся Дюрен и Айзейя Стюарт. Все остальные – на выход. Давайте начнем с чистого листа»

Теги Детройт Лу Уильямс НБА Айзейя Стюарт Джейлен Дюрен Баскетбол

Лу Уильямс считает, что «Пистонс» надо вновь уходить в перестройку.

«Они победили «Торонто», но я-то все помню. «Пистонс» все еще команда, которая выиграла три раза за сезон, и, там уже новая полоса неудач подоспела.

Я просто не верю в талант исполнителей этой команды. Мне нравится Дюрен, мне нравится Айзейя Стюарт. Все остальные – на выход. Давайте начнем с чистого листа», – поделися своим мнением Уильямс в эфире Fan Duel TV.

У «Детройта» три победы в 33 матчах. Впереди у коллектива Монти Уильямса выезд к «Юте», «Голден Стэйт» и «Денверу».

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