Лу Уильямс о «Детройте»: «Мне нравятся Дюрен и Айзейя Стюарт. Все остальные – на выход. Давайте начнем с чистого листа»

Лу Уильямс считает, что «Пистонс» надо вновь уходить в перестройку.

«Они победили «Торонто», но я-то все помню. «Пистонс» все еще команда, которая выиграла три раза за сезон, и, там уже новая полоса неудач подоспела.

Я просто не верю в талант исполнителей этой команды. Мне нравится , мне нравится . Все остальные – на выход. Давайте начнем с чистого листа», – поделися своим мнением Уильямс в эфире Fan Duel TV.

У « » три победы в 33 матчах. Впереди у коллектива Монти Уильямса выезд к «Юте», «Голден Стэйт» и «Денверу».