Лу Уильямс считает, что он, Винс Картер, Джамал Кроуфорд, Чендлер Парсонс и центровой на их усмотрение обыграют текущий состав «Детройта»

Теги Детройт Винс Картер Джамал Кроуфорд Лу Уильямс НБА Чендлер Парсонс Баскетбол

Бывшие игроки НБА считают, что смогут справиться с текущим составом «Детройта».

Чендлер Парсонс начал этот разговор с вопросительной интонацией, на что Лу Уильямс сразу отреагировал: «Да мы их вынесем».

46-летний Винс Картер отметил, что месяц подготовки им точно не помешает.

«Мне нравятся наши шансы», – добавил 43-летний Джамал Кроуфорд.

«Сейчас игроки «Пистонс» смотрят и обижаются», – заключил Уильямс.

1 комментарий
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Парсонс? Он в 28 лет уже еле по паркету передвигался, не думаю, что с тех пор что-то изменилось в лучшую сторону
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