Лу Уильямс считает, что он, Винс Картер, Джамал Кроуфорд, Чендлер Парсонс и центровой на их усмотрение обыграют текущий состав «Детройта»
Бывшие игроки НБА считают, что смогут справиться с текущим составом «Детройта».
Чендлер Парсонс начал этот разговор с вопросительной интонацией, на что Лу Уильямс сразу отреагировал: «Да мы их вынесем».
46-летний Винс Картер отметил, что месяц подготовки им точно не помешает.
«Мне нравятся наши шансы», – добавил 43-летний Джамал Кроуфорд.
«Сейчас игроки «Пистонс» смотрят и обижаются», – заключил Уильямс.