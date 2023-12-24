Лу Уильямс считает, что он, Винс Картер, Джамал Кроуфорд, Чендлер Парсонс и центровой на их усмотрение обыграют текущий состав «Детройта»

Бывшие игроки НБА считают, что смогут справиться с текущим составом «Детройта».

начал этот разговор с вопросительной интонацией, на что сразу отреагировал: «Да мы их вынесем».

46-летний отметил, что месяц подготовки им точно не помешает.

«Мне нравятся наши шансы», – добавил 43-летний .

«Сейчас игроки «Пистонс» смотрят и обижаются», – заключил Уильямс.