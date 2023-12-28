Лу Уильямс назвал «Детройт» худшей командой в истории НБА.

«Похоже на то. Я был в лиге, когда « » после Леброна испытывал такие же трудности, и они тоже установили рекорд по количеству поражений подряд. А я это пережил. Хихикал над ними во время матчей.

В « » все должны взять ответственность на себя, в том числе Монти. Хоть он и не собирал эту команду, даже у этого состава должно быть на пару побед больше, чем то, что происходит сейчас», – заявил в эфире Run It Back.

Уильямс добавил, что сейчас в «Пистонс» «не должно быть уже ни одного ветерана», потому что они обязаны «названивать своим агентам» и всячески пытаться «уехать из этого города».