Лу Уильямс назвал «Детройт» худшей командой в истории НБА

Теги Кливленд Детройт Лу Уильямс НБА Баскетбол

Лу Уильямс назвал «Детройт» худшей командой в истории НБА.

«Похоже на то. Я был в лиге, когда «Кливленд» после Леброна испытывал такие же трудности, и они тоже установили рекорд по количеству поражений подряд. А я это пережил. Хихикал над ними во время матчей.

В «Детройте» все должны взять ответственность на себя, в том числе Монти. Хоть он и не собирал эту команду, даже у этого состава должно быть на пару побед больше, чем то, что происходит сейчас», – заявил Уильямс в эфире Run It Back.

Уильямс добавил, что сейчас в «Пистонс» «не должно быть уже ни одного ветерана», потому что они обязаны «названивать своим агентам» и всячески пытаться «уехать из этого города».

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