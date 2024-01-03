Гилберт Аренас назвал имена суперзвезд, которые нужны «Никс» для успеха.

« » на прошлой неделе выменял у «Торонто» форварда О Джи Ануноби. Экс-игрок считает, что команде Тома Тибодо необходима суперзвезда.

«Кто тратит больше всех в НБА? «Никс», «Лейкерс», «Селтикс». Каждый год. У одних 18 титулов, у других 18 титулов, а вы тут сидите ни с чем. У вас чемпионский бюджет. Но вы приходите в магазин и ищете не то. Им нужно полностью перестроить команду, которая занимается изучением рынка и поиском игроков, оценкой таланта. Потому что этому клубу нужна звезда, настоящая звезда. Плевать, с кем придется расстаться. Мне нужна звезда. И точка.

Мне нужен . . Сперва мне нужен человек в статусе суперзвезды, после этого уже можно выстраивать команду», – заявил .