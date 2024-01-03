Гилберт Аренас: «Никс» нужна суперзвезда – Джейлен Грин, Энтони Эдвардс. Потом уже можно выстраивать команду»

Теги Хьюстон Миннесота Нью-Йорк НБА Гилберт Аренас Энтони Эдвардс Джейлен Грин Баскетбол

Гилберт Аренас назвал имена суперзвезд, которые нужны «Никс» для успеха.

«Нью-Йорк» на прошлой неделе выменял у «Торонто» форварда О Джи Ануноби. Экс-игрок НБА считает, что команде Тома Тибодо необходима суперзвезда.

«Кто тратит больше всех в НБА? «Никс», «Лейкерс», «Селтикс». Каждый год. У одних 18 титулов, у других 18 титулов, а вы тут сидите ни с чем. У вас чемпионский бюджет. Но вы приходите в магазин и ищете не то. Им нужно полностью перестроить команду, которая занимается изучением рынка и поиском игроков, оценкой таланта. Потому что этому клубу нужна звезда, настоящая звезда. Плевать, с кем придется расстаться. Мне нужна звезда. И точка.

Мне нужен Джейлен Грин. Энтони Эдвардс. Сперва мне нужен человек в статусе суперзвезды, после этого уже можно выстраивать команду», – заявил Аренас.

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5 комментариев
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Упустил момент, когда Джейлен Грин стал суперзвездой, талантливый парниша, но до суперзвездного статуса очень далеко. По Анту согласен, он шикарен
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Сейчас Уильямсона выменяют))
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Джейлен Грин? 😐
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