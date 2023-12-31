Энтони Эдвардс о заступе Леброна: «Я уже видел, как на победу под сирену бросаю»

Энтони Эдвардс высказался о решении судей в концовке матча с «Лейкерс».

Защитник «Миннесоты» признался, что ему было все равно, какое решение вынесут арбитры после спорного 3-очкового Леброна Джеймса («Лейкерс»).

«Я понятия не имел, что он заступил. Уже видел, как на победу под сирену бросаю. Я серьезно. Уже видел, как Финчи [главный тренер Крис Финч] рисует под меня владение. Я был готов к этому. Не знал, что это был 2-очковый, пока все не сказали», – заявил Эдвардс после игры.