Энтони Эдвардс о заступе Леброна: «Я уже видел, как на победу под сирену бросаю»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Крис Финч Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс высказался о решении судей в концовке матча с «Лейкерс».

Защитник «Миннесоты» признался, что ему было все равно, какое решение вынесут арбитры после спорного 3-очкового Леброна Джеймса («Лейкерс»).

«Я понятия не имел, что он заступил. Уже видел, как на победу под сирену бросаю. Я серьезно. Уже видел, как Финчи [главный тренер Крис Финч] рисует под меня владение. Я был готов к этому. Не знал, что это был 2-очковый, пока все не сказали», – заявил Эдвардс после игры.

1 комментарий
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Нравится настрой муравья. Но такой образ важно поддерживать высоким уровнем игры. Пока удается)
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