Леброн Джеймс: «Очевидно, это 3-очковый. Моя нога за линией. Это даже Стиви Уандер увидел бы»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Баскетбол

Леброн Джеймс высказался после спорного решения судей в концовке.

«Очевидно, это 3-очковый. Моя нога за линией. Там даже зазор виден. Это даже Стиви Уандер заметил бы», – сказал Джеймс после поражения от «Миннесоты» (106:108).

Форвард «Лейкерс» также добавил, что пообщался с одним из судей: тот объяснил ему, что решение было принято не арбитрами на площадке, а другими специалистами, следящими за трансляцией и повторами.

«Непонятно, зачем тогда нам нужны повторы [на площадке], если получается, что даже они всю картину не показывают? Кто в этом центре повторов работает (который принял окончательное решение – Sports.ru)? Роботы?» – удивился Джеймс.

1 комментарий
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испортили деду днюху(
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