Кавай Ленард приступил к тренировкам с командой

Теги травмы Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард присоединился к «Клипперс» на командной тренировке после травмы.

Об этом заявил главный тренер Тайрон Лю.

Однако еще вчера специалист говорил, что сроки возвращения Ленарда неизвестны, а ушиб бедра стал обострением предыдущей травмы. Первоначально форвард повредил бедро в матче с «Ютой» 8 декабря, но продолжал играть с травмой. Ленард усугубил ситуацию, упав на паркет в матче против «Далласа».

На вопрос, сыграет ли завтра 2-кратный чемпион против «Майами», Лю был краток: «Посмотрим».

32-летний баскетболист в сезоне-2023/24 набирает в среднем 24,4 очка, 5,9 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата при 52,1% с игры и 42,9% из-за дуги.

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1 комментарий
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Если бы не травма, Кавай явный фаворит на "Игрока месяца". Ни одного проигранного матча за декабрь, супер стата.
Каваю здоровья, особенно весной.
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