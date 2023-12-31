Монти Уильямс: «За свою жизнь я побывал во многих раздевалках, но в такой я впервые. Парни кричали. Я чуть не расплакался»

Монти Уильямс поделился эмоциями после первой победы за два месяца.

Главный тренер «Детройта» привел свою команду к первой победе с 28 октября. Серия поражений составила 28 матчей.

«За свою жизнь я побывал во многих раздевалках, но в такой я впервые. Парни кричали. Я чуть не расплакался. Очень рад за своих парней и за всех присутствующих в этой раздевалке», – поделился Уильямс после игры.