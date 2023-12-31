Монти Уильямс: «За свою жизнь я побывал во многих раздевалках, но в такой я впервые. Парни кричали. Я чуть не расплакался»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

Монти Уильямс поделился эмоциями после первой победы за два месяца.

Главный тренер «Детройта» привел свою команду к первой победе с 28 октября. Серия поражений составила 28 матчей.

«За свою жизнь я побывал во многих раздевалках, но в такой я впервые. Парни кричали. Я чуть не расплакался. Очень рад за своих парней и за всех присутствующих в этой раздевалке», – поделился Уильямс после игры.

3 комментария
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Скоро в печати бестселлер: "Секреты больших побед" от Монти Уильямса...
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Ну теперь можно и за чемпионство зарубиться ))
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Ответ Eskender
Скоро в печати бестселлер: "Секреты больших побед" от Монти Уильямса...
Финал Запада 2021 навсегда в памяти
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