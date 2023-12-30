Кевин Пангос стал игроком «Валенсии»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Милан Валенсия Кевин Пангос Баскетбол

«Валенсия» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Кевином Пангосом.

Соглашение подписано на оставшуюся часть текущего сезона с возможностью продления еще на один сезон. Игрок уже прошел медицинское обследование в испанском клубе.

Сегодня канадский защитник со словенским гражданством стал свободным агентом после расторжения контракта с «Миланом».

В пяти матчах Евролиги-23/24 Пангос набирал за «Милан» в среднем 7,2 очка, 3 передачи и 1,8 подбора в среднем за игру при 37,1% реализации с игры и 30% из-за дуги.

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1 комментарий
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30 лет - 3й и видимо последний шанс реанимировать карьеру.
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