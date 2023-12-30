Кевин Пангос стал игроком «Валенсии»
«Валенсия» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Кевином Пангосом.
Соглашение подписано на оставшуюся часть текущего сезона с возможностью продления еще на один сезон. Игрок уже прошел медицинское обследование в испанском клубе.
Сегодня канадский защитник со словенским гражданством стал свободным агентом после расторжения контракта с «Миланом».
В пяти матчах Евролиги-23/24 Пангос набирал за «Милан» в среднем 7,2 очка, 3 передачи и 1,8 подбора в среднем за игру при 37,1% реализации с игры и 30% из-за дуги.