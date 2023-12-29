Кевин Пангос подписал контракт с «Валенсией» до 2025 года

Разыгрывающий Кевин Пангос продоожит карьеру в «Валенсии».

Стороны заключили контракт до 2025 года, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что (30 лет, 188 см) удалось договориться с «Миланом» о расторжении контракта и переходе в «Валенсию». Канадец дебютирует за испанскую команду на следующей неделе.

В пяти матчах Евролиги-23/24 Пангос набирал за «Милан» в среднем 7,2 очка, 3 передачи и 1,8 подбора в среднем за игру при 37,1% реализации с игры и 30% из-за дуги.