Кевин Пангос подписал контракт с «Валенсией» до 2025 года

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Кевин Пангос Баскетбол

Разыгрывающий Кевин Пангос продоожит карьеру в «Валенсии».

Стороны заключили контракт до 2025 года, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что Пангосу (30 лет, 188 см) удалось договориться с «Миланом» о расторжении контракта и переходе в «Валенсию». Канадец дебютирует за испанскую команду на следующей неделе.

В пяти матчах Евролиги-23/24 Пангос набирал за «Милан» в среднем 7,2 очка, 3 передачи и 1,8 подбора в среднем за игру при 37,1% реализации с игры и 30% из-за дуги.

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