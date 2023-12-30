Эрик Шмидт присоединился к группе новых владельцев «Миннесоты»

Эрик Шмидт станет совладельцем «Миннесоты».

Американский бизнесмен Эрик Шмидт присоединился к Алексу Родригесу и Марку Лору в составе группы инвесторов, которая купит контрольный пакет акций «Тимбервулвс».

Ранее сообщалось, что легендарный бейсболист и его бизнес-партнер воспользуются своим правом на покупку контрольного пакета акций «Тимбервулвс» и «Линкс» у Глена Тэйлора. В результате сделки Родригес и Лор будут контролировать 80 процентов франшизы.

Шмидт занимал пост генерального директора и председателя Google с 2001 по 2011 год, оставаясь на посту председателя до 2015 года. Недавно Шмидт вошел в группу владельцев, купившую команду НФЛ «Вашингтон».