«Когда вы создаете игрока в NBA 2K, вы создаете Пола Джорджа». Кармело Энтони о том, почему форварда «Клипперс» любит молодое поколение

Теги Кармело Энтони Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Кармело Энтони объяснил, почему подрастающие игроки хотят быть как Пол Джордж.

«Берем за основу 210-сантиметрового форварда (официальный рост Пола Джорджа составляет 203 см – прим. Sports.ru), который умеет обращаться с мячом, у которого поставлен бросок. Это снайпер, убийца. Нынешние молодые ребята хотят быть именно такими.

Как вы думаете, почему юноши сегодня так часто ставят в пример Пола Джорджа? Это не «неуважение» к другим баскетболистам, это просто идеальный шаблон для игрока. Когда вы создаете игрока в NBA 2K, вы создаете Пола Джорджа», – объяснил Энтони.

Ранее сын Энтони Киян назвал Пола Джорджа своим любимым игроком. Также об этом заявляли 2-й номер драфта-2023 Брэндон Миллер и форвард «Филадельфии» Кеньон Мартин-младший.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
+/- десять см всего-то, да какая разница. Это как Каннингем на драфт шёл 206, а за два года усох до 198) условности, подумаешь.
+1
0
+1
даже не знал что он под 210. Пол действительно крутой)
0
0
0
В 2К все стараются сделать Дюранта, а не Джорджа)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий