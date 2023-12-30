«Когда вы создаете игрока в NBA 2K, вы создаете Пола Джорджа». Кармело Энтони о том, почему форварда «Клипперс» любит молодое поколение

Кармело Энтони объяснил, почему подрастающие игроки хотят быть как Пол Джордж.

«Берем за основу 210-сантиметрового форварда (официальный рост Пола Джорджа составляет 203 см – прим. Sports.ru), который умеет обращаться с мячом, у которого поставлен бросок. Это снайпер, убийца. Нынешние молодые ребята хотят быть именно такими.

Как вы думаете, почему юноши сегодня так часто ставят в пример Пола Джорджа? Это не «неуважение» к другим баскетболистам, это просто идеальный шаблон для игрока. Когда вы создаете игрока в NBA 2K, вы создаете Пола Джорджа», – объяснил Энтони.

Ранее сын Энтони Киян назвал Пола Джорджа своим любимым игроком. Также об этом заявляли 2-й номер драфта-2023 Брэндон Миллер и форвард «Филадельфии» Кеньон Мартин-младший.