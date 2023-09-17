Баскетболист Джеймс Джонсон считает, что после года тренировок сможет победить чемпиона UFC Джона Джонса
16-й номер драфта НБА-2009 Джеймс Джонсон считает, что способен справиться с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе и, по мнению многих, лучшим бойцом в истории ММА Джоном Джонсом.
Об этом баскетболист заявил в подкасте NBA Rookie Life.
«Мне нужен год, чтобы выступить против Джонса. В стойке я справлюсь, но мы все знаем, что Джонс невероятен в борьбе. Он очень хорош на земле, а это не моя сильная сторона.
Считаю, что могу победить его. Серьезно говорю. Но нужен год тренировок в защите – мне нужно научиться бороться на земле», – сказал Джонсон.
Рекорд Джонса – 27-1-0. Он потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации за запрещенные удары локтями.
Джонсон ранее заявлял, что он имеет рекорд 20-0 в кикбоксинге и черный пояс в карате.
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