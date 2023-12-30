Джеймс Харден: «Клипперс» все еще далеки от того состояния, в котором хотят быть»

Теги Клипперс Мемфис НБА Джеймс Харден Баскетбол

Джеймс Харден объяснил преображение «Клипперс».

Защитник «Клипперс» после победы над «Мемфисом» (117:106) заявил, что команда пока не вышла на оптимальный уровень.

«Мы и не рассчитывали, что заиграем с самого начала. И наша команда все еще далека от того состояния, в котором хочет быть.

Сегодня и в последних нескольких матчах, когда не хватало кого-то вроде Кавая, команда нуждалась в том, чтобы я набирал очки и разыгрывал чуть больше. С каждым матчем мы все лучше узнаем друг друга. Конечно же, выигрывать приятно», – считает Харден.

У «Клипперс» 11-2 в декабре, это лучший результат в Западной конференции.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А где коменты, про стрипушники, или про то что он давно не торт и ему пора на минималку?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий