Джеймс Харден: «Клипперс» все еще далеки от того состояния, в котором хотят быть»

Джеймс Харден объяснил преображение «Клипперс».

Защитник «Клипперс» после победы над « » (117:106) заявил, что команда пока не вышла на оптимальный уровень.

«Мы и не рассчитывали, что заиграем с самого начала. И наша команда все еще далека от того состояния, в котором хочет быть.

Сегодня и в последних нескольких матчах, когда не хватало кого-то вроде Кавая, команда нуждалась в том, чтобы я набирал очки и разыгрывал чуть больше. С каждым матчем мы все лучше узнаем друг друга. Конечно же, выигрывать приятно», – считает .

У « » 11-2 в декабре, это лучший результат в Западной конференции.