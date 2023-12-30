«Все идет довольно неплохо». У «Клипперс» 11-2 в декабре, это лучший результат в Западной конференции
У «Клипперс» 11-2 в декабре, это лучший результат в Западной конференции.
В ноябре калифорнийцы выменяли Джеймса Хардена, после чего проиграли шесть раз подряд.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю порадовался тому, что команде удалось быстро решить проблемы и набрать ход.
«Отдаю должное нашему тренерскому штабу и игрокам, мы работали и справились с трудностями, когда была серия из шести поражений. Мы разобрались, что было не так. Как только удалось найти правильные сочетания и понять, что мы хотим делать на площадке, мы начали побеждать, разными путями. Иногда это были не самые красивые победы. Сейчас все идет довольно неплохо и мне нравится наш подход», – заявил Лю.
В пятницу «Клипперс» обыграли «Мемфис» со счетом 117:106.