У «Клипперс» 11-2 в декабре, это лучший результат в Западной конференции.

В ноябре калифорнийцы выменяли , после чего проиграли шесть раз подряд.

Главный тренер «Клипперс» порадовался тому, что команде удалось быстро решить проблемы и набрать ход.

«Отдаю должное нашему тренерскому штабу и игрокам, мы работали и справились с трудностями, когда была серия из шести поражений. Мы разобрались, что было не так. Как только удалось найти правильные сочетания и понять, что мы хотим делать на площадке, мы начали побеждать, разными путями. Иногда это были не самые красивые победы. Сейчас все идет довольно неплохо и мне нравится наш подход», – заявил Лю.

В пятницу « » обыграли «Мемфис» со счетом 117:106.