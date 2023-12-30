«Все идет довольно неплохо». У «Клипперс» 11-2 в декабре, это лучший результат в Западной конференции

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

У «Клипперс» 11-2 в декабре, это лучший результат в Западной конференции.

В ноябре калифорнийцы выменяли Джеймса Хардена, после чего проиграли шесть раз подряд. 

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю порадовался тому, что команде удалось быстро решить проблемы и набрать ход.

«Отдаю должное нашему тренерскому штабу и игрокам, мы работали и справились с трудностями, когда была серия из шести поражений. Мы разобрались, что было не так. Как только удалось найти правильные сочетания и понять, что мы хотим делать на площадке, мы начали побеждать, разными путями. Иногда это были не самые красивые победы. Сейчас все идет довольно неплохо и мне нравится наш подход», – заявил Лю.

В пятницу «Клипперс» обыграли «Мемфис» со счетом 117:106.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну да, Кавай только опять на больнице отдыхает
0
0
0
Ответ maryat
Ну да, Кавай только опять на больнице отдыхает
Без травм не обходится в баскетболе, главное без серьезных и ясно, что никто не собирается рисковать Каваем, не давая ему необходимого отдыха в регулярке. Вопрос заключается лишь в том, на сколько хватит робота с учётом его предыдущих травм?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий