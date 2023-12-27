Кевин Пангос обсуждает расторжение контракта с «Миланом». Он готов продолжить карьеру в «Валенсии»

Кевин Пангос обсуждает расторжение контракта с «Миланом».

Разыгрывающий (30 лет, 188 см) отклонил вариант с переходом в « », но готов продолжить карьеру в «Валенсии».

Отмечается, что не хочет терять много денег по выгодному контракту с итальянским клубом. Стороны ведут переговоры.

В пяти матчах Евролиги-23/24 канадец набирал в среднем 7,2 очка, 3 передачи и 1,8 подбора в среднем за игру при 37,1% реализации с игры и 30% из-за дуги.