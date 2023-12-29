Боян Богданович перевел матч с «Бостоном» в овертайм на последних секундах

Теги Бостон Детройт НБА Баскетбол - видео Боян Богданович Джейсон Тейтум Баскетбол

Боян Богданович перевел матч с «Бостоном» в овертайм на последних секундах.

Форвард «Детройта» добавил мяч в корзину при 4,6 секунды до сирены и «-2».

Перед этим форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум вывел свою команду вперед в проходе. Судьи засчитали попадание после просмотра повтора. 

Тейтум имел возможность стать автором победного броска в основное время, но промахнулся под сирену. В дополнительной 5-минутке «Бостон» первенствовал со счетом 20:14.

Поражение стало для «Пистонс» 28-м подряд, клуб повторил антирекорд НБА.

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