Боян Богданович перевел матч с «Бостоном» в овертайм на последних секундах
Боян Богданович перевел матч с «Бостоном» в овертайм на последних секундах.
Форвард «Детройта» добавил мяч в корзину при 4,6 секунды до сирены и «-2».
Перед этим форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум вывел свою команду вперед в проходе. Судьи засчитали попадание после просмотра повтора.
Тейтум имел возможность стать автором победного броска в основное время, но промахнулся под сирену. В дополнительной 5-минутке «Бостон» первенствовал со счетом 20:14.
Поражение стало для «Пистонс» 28-м подряд, клуб повторил антирекорд НБА.