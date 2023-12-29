Боян Богданович перевел матч с «Бостоном» в овертайм на последних секундах.

Форвард « » добавил мяч в корзину при 4,6 секунды до сирены и «-2».

Перед этим форвард «Селтикс» вывел свою команду вперед в проходе. Судьи засчитали попадание после просмотра повтора.

Тейтум имел возможность стать автором победного броска в основное время, но промахнулся под сирену. В дополнительной 5-минутке « » первенствовал со счетом 20:14.

Поражение стало для «Пистонс» 28-м подряд, клуб повторил антирекорд .