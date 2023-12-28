Инсайдер Джован Буха: «Многие очень удивились, когда «Лейкерс» изменили стартовую пятерку»

Теги Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Дарвин Хэм Баскетбол

Решение «Лейкерс» изменить стартовую пятерку сильно удивило многих в лиге.

Об этом рассказал инсайдер The Athletic Джован Буха.

«Да, за последние 72 часа или около того многие очень удивились, когда «Лейкерс» изменили стартовую пятерку. Я услышал об этом в пятницу днем, общаясь с некоторыми людьми.

Сначала я просто не поверил. Я сказал: «Не может быть». Возможно, они включают Вандо, потому что еще со времен тренировочного лагеря Дарвин Хэм говорил, что Вандо выиграет место в стартовой пятерке у Торина Принса. Он снова должен был стать пятым игроком в стартовом составе. Именно так «Лейкерс» планировали начать сезон, но у него травма пятки. Он пропускает кучу времени», – сказал Буха.

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