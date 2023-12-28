«Партизан» оштрафован на 30 000 евро за инциденты в матче с «Валенсией»

Евролига оштрафовала «Партизан» после инцидентов в матче 15-го тура против «Валенсии».

Белградский клуб наказан штрафом в размере 30 000 евро, а также запретом болельщикам присутствовать на следующем выездном матче команды.

Во время встречи «Партизана» с «Валенсией» между сербскими болельщиками и испанскими полицейскими произошел конфликт.

На игру в Испанию приехали около 400 поклонников «Партизана». Некоторые из них заняли чужие места на арене в Валенсии. Они не отреагировали на просьбы освободить эти места, в результате чего полиции пришлось применить силу.

После инцидента возле болельщиков « » постоянно находилось значительное количество сотрудников полиции.