Алекса Аврамович после перелома: «С ногой все в порядке. Скоро буду на площадке»

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Защитник «Партизана» рассказал о своей реабилитации после перелома ноги.

Аврамович получил травму 7 декабря во время матча Евролиги с «Миланом» (82:69). По первоначальным оценкам, восстановление должно занять около двух месяцев.

«С ногой все в порядке. Я начал ходить неделю назад. Поначалу было больно. Слава Богу, повреждение не такое серьезное. Скоро буду на площадке. Когда это произойдет, зависит от медицинской команды и врачей под руководством Момчило Яковлевича, а также от тренера по кондициям Предрага Жимоньича. Надеюсь, что скоро выйду на паркет», – заявил Аврамович.

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