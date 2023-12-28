Адриатическая лига. «Цибона» примет «Борац»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Хорватская «Цибона» примет Сербский «Борац».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-4, Партизан Сербия – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Студентски центар Черногория – 7-6, Задар Хорватия – 7-6, Борац Чачак Сербия – 6-7, Мега Сербия – 6-7, Цибона Хорватия – 5-8, Сплит Хорватия – 4-9, ФМП Сербия – 4-9, КРКА Словения – 3-10, Морнар Бар Черногория – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.