Жак Вон после 1-й четверти посадил Микэла Бриджеса и Кэма Томаса и выпустил резервистов: «Я делал лучшее для своей команды как тренер»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Ройс О'Нил Микэл Бриджес Кэм Томас Баскетбол

Жак Вон объяснил, почему ограничил игровое время стартовой пятерки.

Вон после первой четверти матча против «Милуоки» (122:144) убрал Микэла Бриджеса, Кэма Томаса и Ройса О’Нила. Более на паркет баскетболисты не выходили. Из стартовой пятерки вторую и третью четверти провел лишь Деннис Смит, а в заключительной 12-минутке и вовсе выступали только резервисты: Джейлен Уилсон (30 минут за матч), Трендон Уотфорд (28), Ноа Клауни (24), Армони Брукс (29), Кеон Джонсон (21), Дарик Уайтхэд (21) и Харри Джайлз (7).

«Вот что самое замечательное в баскетболе: эти парни – все 450 в НБА – они особенные. А быть игроком НБА – это вообще нечто особенное, и я отношусь к ним именно так. Не согласен с термином «мусорное время» – говорил об этом своему составу. Даже в концовке надо продолжать играть – ты этим на жизнь зарабатываешь. И я тоже.

Не уверен, что сегодня я кого-то сажал на скамейку. Я делал лучшее для своей команды от начала и до конца как тренер. Сам на это подписывался изначально. У меня слишком много уважения к парням, которые каждый день переодеваются и ставят свое тело на кон, чтобы даже упоминать слово «выставка» (Вона спросили, оценивал ли он матч против «Милуоки» как «выставочный» – Sports.ru). Карьера любого из них могла завершиться сегодня. За одно владение.

Это мое отношение к происходящему. Это честь, это... я не знаю... чувство благодарности за то, что ты зарабатываешь этим на жизнь. Если будете халатно к этому относиться, то в конце концов поплатитесь. Таким был мой подход сегодня. Парни вышли сегодня на паркет, потому что они этого заслуживали. Я делал максимум как тренер. И каждый из тех, кто сегодня провел полный матч, заслужил быть на паркете», – рассказал Вон после матча.

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4 комментария
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Ответ Bergkamp007
Жак Вон - пошёл вон!
Вон Жак - снимай пиджак!!!!
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На то он и тренер, чтобы решать, кому выходить и сколько играть.
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Он делал лучше для своей команды? Получается он в Милуоки подрабатывает…
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