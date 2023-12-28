Жак Вон после 1-й четверти посадил Микэла Бриджеса и Кэма Томаса и выпустил резервистов: «Я делал лучшее для своей команды как тренер»

Жак Вон объяснил, почему ограничил игровое время стартовой пятерки.

Вон после первой четверти матча против «Милуоки» (122:144) убрал , и Ройса О’ . Более на паркет баскетболисты не выходили. Из стартовой пятерки вторую и третью четверти провел лишь Деннис Смит, а в заключительной 12-минутке и вовсе выступали только резервисты: Джейлен Уилсон (30 минут за матч), Трендон Уотфорд (28), Ноа Клауни (24), Армони Брукс (29), Кеон Джонсон (21), Дарик Уайтхэд (21) и Харри Джайлз (7).

«Вот что самое замечательное в баскетболе: эти парни – все 450 в – они особенные. А быть игроком НБА – это вообще нечто особенное, и я отношусь к ним именно так. Не согласен с термином «мусорное время» – говорил об этом своему составу. Даже в концовке надо продолжать играть – ты этим на жизнь зарабатываешь. И я тоже.

Не уверен, что сегодня я кого-то сажал на скамейку. Я делал лучшее для своей команды от начала и до конца как тренер. Сам на это подписывался изначально. У меня слишком много уважения к парням, которые каждый день переодеваются и ставят свое тело на кон, чтобы даже упоминать слово «выставка» ( спросили, оценивал ли он матч против «Милуоки» как «выставочный» – Sports.ru). Карьера любого из них могла завершиться сегодня. За одно владение.

Это мое отношение к происходящему. Это честь, это... я не знаю... чувство благодарности за то, что ты зарабатываешь этим на жизнь. Если будете халатно к этому относиться, то в конце концов поплатитесь. Таким был мой подход сегодня. Парни вышли сегодня на паркет, потому что они этого заслуживали. Я делал максимум как тренер. И каждый из тех, кто сегодня провел полный матч, заслужил быть на паркете», – рассказал Вон после матча.