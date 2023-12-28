Девин Букер о трипл-дабле Дюрэнта: «Невероятно. Отличная ответка после всех этих «инсайдов»

Девин Букер отреагировал на выступление Кевина Дюрэнта.

Форвард « » отметился 27 очками, 16 передачами, 10 подборами, 2 перехватами и блок-шотом.

«Невероятно. Отличная ответка после всех этих «инсайдов». Уже давно знаем, на что он способен. И Кей-Ди делает это на уровне ранее невиданном. Меня это уже не удивляет», – заявил в послематчевом интервью.

«Санз» сравнялись с «Уорриорз» по показателю побед и поражений (15-15) и делят 10-ю и 11-ю строчки в Западной конференции.