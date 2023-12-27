Обрад Фимич об Алексее Шведе: «Наша цель — остаться в Китае, но можем рассмотреть и европейские варианты, и варианты из России»

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Обрад Фимич Шаньси Баскетбол

Агент Алексея Шведа заявил, что российский защитник намерен продолжать карьеру в Китае.

Обрад Фимич отметил, что Алексея Шведа в Китае считают одним из трех лучших защитников, и что команды второго дивизиона чемпионата Китая заинтересованы в подписании россиянина на летний период.

— Что скажете про его игру в Китае? Насколько крутым получился дебют?

— Если честно, то, когда летом он решил отказать испанскому клубу, выступающему в Евролиге, я был расстроен. Думал, что выбор в пользу Китая — ошибочный. Однако уже спустя две недели я понял, что Алексей был прав. Это было самое правильное решение на этом этапе карьеры. Он открывает для себя новый рынок, новые возможности и получает новый спортивный вызов. Шведа очень хорошо приняли болельщики, клуб, вся китайская пресса. Все в восторге от его понимания игры. Особенно партнеры по команде, чей уровень рядом с Алексеем серьезно повысился. Например, основной центровой «Шаньси» до прихода Шведа набирал по 5-6 очков в среднем за игру, но с помощью такого сильного плеймейкера его показатели поднялись до 15-20 очков.

— На ваш взгляд, Швед входит в топ-5 лучших игроков чемпионата Китая?

— Мое мнение не объективно, но я получаю много звонков от китайских агентов. От них идет информация, что он один из трех игроков задней линии CBA. Это лишь подтверждает, что Алексей полностью восстановился от травмы, полученной в результате злосчастного нападения в центре Москвы, и очень много работал летом с отцом Виктором, чтобы ярко провести этот сезон. Адаптация в Китае заняла пару недель, сейчас Швед в отличной форме.

— В конце февраля уже стартует плей-офф CBA. Рассматриваете ли вы возможность доиграть сезон-2023/24 в Европе?

— Могу сказать, что команды из другой китайской Лиги — NBL (второй дивизион чемпионата Китая. — Прим. «СЭ») заинтересованы в том, чтобы подписать Шведа на летний период. Мы пока не спешим с ответом, так как Алексей сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы вывести «Шаньси» в плей-офф. Наша цель — остаться в Китае, но можем рассмотреть и европейские варианты, и варианты из России. Это будет зависеть от желания игрока и финансовой составляющей.

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1 комментарий
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Если бы не Швед,то в Китае баскетбол умер бы,а баскетболисты и тренеры ушли бы работать на фабрики и заводы Китая.
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