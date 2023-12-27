Монти Уильямс о серии поражений: «Это уже довольно давно давит на нас»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

Монти Уильямс рассказал о влиянии серии поражений на «Детройт».

Главный тренер «Детройта» отметил, что антирекордная серия из 27 поражений давит как на тренерский штаб, так и на игроков команды.

«Когда смотришь на турнирный показатель команды, то думаешь о тренерах, но я уверен, что игроки тоже не хотят, чтобы это было связано фамилиями на их майках. Это уже довольно давно давит на нас, такова природа затянувшейся полосы неудач. И тут ничего не изменится, потому что мы способны оценить уровень этого события. Мы должны сделать все необходимое, чтобы прекратить это.

Давит ли это? Да. Мне кажется, это распространяется на всех. Никто не хочет иметь отношения к подобным вещам. Меня пригласили сюда, чтобы изменить ситуацию, так что, наверное, в большей степени это можно возложить на меня. Игроки стараются, выкладываются. Я должен создать такую обстановку, в которой они не будут чувствовать себя напряженными, на них не будет давления. Но это именно то, что с нами происходит. Такова реальность ситуации», – пояснил Уильямс.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С каждым проигрышем его комментарии и отношение все более философские. Скоро скажет что всё тлен и победы и проигрыши это неважно, ведь кто мы во вселенной, всего лишь микрочастицы рождённые в глубинах звёзд. Потом закурит косяк и уйдёт в закат.
+1
0
+1
Ответ Ceasus
Черные тренеры теперь всегда будут переплачены, игроки сами об этом просили.
Его вообще не надо было подписывать, хоть на 100 лямов, хоть на 100 тысяч. По двум последним сезонам Финикса это было ясно, если посмотреть хотя бы пару десятков матчей.
+1
0
+1
Детройт, точно надо было выписывать ему контракт с такой суммой?
0
0
0
Ответ Локоть Артеста
Детройт, точно надо было выписывать ему контракт с такой суммой?
Черные тренеры теперь всегда будут переплачены, игроки сами об этом просили.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий