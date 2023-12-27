Монти Уильямс о серии поражений: «Это уже довольно давно давит на нас»

Монти Уильямс рассказал о влиянии серии поражений на «Детройт».

Главный тренер « » отметил, что антирекордная серия из 27 поражений давит как на тренерский штаб, так и на игроков команды.

«Когда смотришь на турнирный показатель команды, то думаешь о тренерах, но я уверен, что игроки тоже не хотят, чтобы это было связано фамилиями на их майках. Это уже довольно давно давит на нас, такова природа затянувшейся полосы неудач. И тут ничего не изменится, потому что мы способны оценить уровень этого события. Мы должны сделать все необходимое, чтобы прекратить это.

Давит ли это? Да. Мне кажется, это распространяется на всех. Никто не хочет иметь отношения к подобным вещам. Меня пригласили сюда, чтобы изменить ситуацию, так что, наверное, в большей степени это можно возложить на меня. Игроки стараются, выкладываются. Я должен создать такую обстановку, в которой они не будут чувствовать себя напряженными, на них не будет давления. Но это именно то, что с нами происходит. Такова реальность ситуации», – пояснил .