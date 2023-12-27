Аллен Айверсон выразил желание присоединиться к «Филадельфии» в качестве наставника для игроков

Теги Аллен Айверсон Филадельфия НБА Баскетбол

Аллен Айверсон хочет вернуться в «Филадельфию».

«Моя роль там сейчас совсем не такая, как хотелось бы. Я очень люблю «Филадельфию» и люблю эту организацию за все, что они для меня сделали. Они сделали меня известным человеком. Я благодарен за все.

Если взять за скобки все, что мне удалось сделать для «Сиксерс» в качестве игрока, я хочу дать организации еще больше уже сейчас», – поделился Айверсон в разговоре с журналисткой Рэйчел Николс.

Айверсон уточнил, что его не интересует тренерская роль, но он хотел бы работать в качестве наставника для игроков.

«Я хочу быть рядом и давать любые советы, например, если им нужна моя помощь в чем-то. Все, что мог бы сделать Аллен Айверсон. Переживаю, когда говорю об этом, потому что должен был взять на себя эти обязанности уже очень давно. Смотрю на другие команды и вижу бывших игроков – они всегда рядом», – добавил Айверсон.

Айверсон был выбран «Сиксерс» под первым номером на драфте-1996. В 2001 году он стал самым ценным игроком регулярного чемпионата и вывел команду в финал, в котором «Филадельфия» уступила «Лейкерс» (1-4).

3 комментария
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Мы говорим о тренировках?!
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Ответ everyday4768
Мы говорим о тренировках?!
Ага, about practice
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Был он наставником Кармело Энтони. Ничего хорошего из этого не получилось.
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