Аллен Айверсон выразил желание присоединиться к «Филадельфии» в качестве наставника для игроков

Аллен Айверсон хочет вернуться в «Филадельфию».

«Моя роль там сейчас совсем не такая, как хотелось бы. Я очень люблю «Филадельфию» и люблю эту организацию за все, что они для меня сделали. Они сделали меня известным человеком. Я благодарен за все.

Если взять за скобки все, что мне удалось сделать для «Сиксерс» в качестве игрока, я хочу дать организации еще больше уже сейчас», – поделился Айверсон в разговоре с журналисткой Рэйчел Николс.

Айверсон уточнил, что его не интересует тренерская роль, но он хотел бы работать в качестве наставника для игроков.

«Я хочу быть рядом и давать любые советы, например, если им нужна моя помощь в чем-то. Все, что мог бы сделать . Переживаю, когда говорю об этом, потому что должен был взять на себя эти обязанности уже очень давно. Смотрю на другие команды и вижу бывших игроков – они всегда рядом», – добавил Айверсон.

Айверсон был выбран «Сиксерс» под первым номером на драфте-1996. В 2001 году он стал самым ценным игроком регулярного чемпионата и вывел команду в финал, в котором «Филадельфия» уступила «Лейкерс» (1-4).