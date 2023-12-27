Монти Уильямс об антирекорде НБА у «Пистонс»: «Тренеры оцениваются по количеству побед и поражений»

Монти Уильямс отреагировал на поражение от «Нетс», которое стало 27-м подряд.

По словам главного тренера « », основная ответственность за антирекордную серию поражений (27) лежит на нем.

«Нужно честно говорить о том, где мы сейчас находимся.

Никто не хочет, чтобы к нему прикреплялось что-нибудь подобное, и суть в том, что я как тренер должен был обеспечить это. Тренеры оцениваются по количеству побед и поражений.

Мы отлично начали матч (рывок 22:8 – Sports.ru), а затем потеряли контроль над ситуацией во второй четверти – это был тот отрезок, который поставил нас в затруднительное положение. Кажется, именно тогда у нас было шесть потерь. Весь сезон у команды с этим проблемы», – признался .