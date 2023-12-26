Тайриз Макси о 4 из 20 с игры: «Брал нормальные броски, которые обычно попадаю. Думаю, это просто один из тех дней»

Теги Майами Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси прокомментировал свою низкую эффективность в игре с «Хит».

Разыгрывающий «Филадельфии» в рождественском матче против «Майами» набрал 12 очков и сделал 5 передач, реализовав 4 из 20 с игры и 3 из 6 с линии штрафных

«Они делали все то же самое, что и другие команды, когда Джоэл не на паркете. В основном я брал нормальные броски, которые обычно попадаю, не знаю, четыре-пять раз из 10. Так что, думаю, это просто один из тех дней.

Надо забыть это. Пару раз я «раскачивал» соперника из равновесия и получал столько пространства, что был буквально открыт. Просто не попадал. Я промазал три штрафных броска. Я очень давно два подряд штрафных не мазал. Такое случается», – поделился Макси.

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1 комментарий
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это называется рождество
во время него тусить надо
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