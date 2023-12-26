Хайме Хакес: «Лучший матч в карьере выпал на Рождество. Я рос на этих играх»

Хайме Хакес прокомментировал игру с «Сиксерс». Он набрал 31 очко и 10 подборов.

Форвард « » стал первым новичком после в 1985 году, который набрал как минимум 25 очков и 10 подборов на Рождество.

«О, это особенный вечер. Рад нашей победе. А еще у меня лучший матч в карьере выпал на Рождество. Я рос на этих играх. И вот уже сам выхожу в рождественском матче и выдаю лучшие показатели в карьере.

Все это благодаря упорному труду, поздним вечерам в зале. Я готовился к таким моментам», – заявил .