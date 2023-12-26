Хайме Хакес: «Лучший матч в карьере выпал на Рождество. Я рос на этих играх»

Теги Майами Филадельфия НБА Патрик Юинг Хайме Хакес Баскетбол

Хайме Хакес прокомментировал игру с «Сиксерс». Он набрал 31 очко и 10 подборов.

Форвард «Майами» стал первым новичком НБА после Патрика Юинга в 1985 году, который набрал как минимум 25 очков и 10 подборов на Рождество.

«О, это особенный вечер. Рад нашей победе. А еще у меня лучший матч в карьере выпал на Рождество. Я рос на этих играх. И вот уже сам выхожу в рождественском матче и выдаю лучшие показатели в карьере.

Все это благодаря упорному труду, поздним вечерам в зале. Я готовился к таким моментам», – заявил Хакес.

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1 комментарий
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Хайме очень хорош, самый подготовленный к НБА новичок. Очень органично влился в игру Майами. Всегда удивляло как Хит драфтуют хороших игроков в конце первых-вторых раундов.
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