Судья Скотт Фостер забавно объявил об отмене блок-шота Леброна: «Это был классный блок-шот»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс Баскетбол - видео судьи Скотт Фостер Торин Принс Джейсон Тейтум Баскетбол

Судья Скотт Фостер забавно объявил об отмене блок-шота Леброна.

Во время матча «Лейкерс» – «Бостон» (115:126) судьи пересмотрели эпизод с эффектным блок-шотом Леброна Джеймса на Джейсоне Тейтуме.

Арбитры пришли к мнению, что блок-шот необходимо отменить из-за нарушения со стороны игрока «озерников» Торина Принса.

«Леброн исполнил классный блок-шот, однако...» – произнес Фостер.

В этот момент по трибунам прошел одобрительный гул. Зрители восприняли слова рефери как оценку красивого эпизода с участием Джеймса, хотя их стоит скорее трактовать как констатацию того, что форвард действовал без нарушения.

Далее Фостер сказал, что блок-шот отменяется из-за фола Принса.

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4 комментария
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Не хочу занудствовать, извините, но фраза good block вроде как означает, что нарушения не было со стороны Леброна. Это из серии good call / bad call у судей.
Но Фостер все равно классно подошел к моменту - на опыте с публикой поиграл ))
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Это был отличный блок Леброна Джеймса, а Крис Пол - полукрыс, поэтому челлендж ансаксесфул
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Ага, только фол Принса придумал тоже Фостер. Принс там просто мимо пробегал, и ветром задело Татума. Фостер очень любит себя в баскетболе, посветиться в телеке.
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Ответ Хмурый тамагочи
Ага, только фол Принса придумал тоже Фостер. Принс там просто мимо пробегал, и ветром задело Татума. Фостер очень любит себя в баскетболе, посветиться в телеке.
тейтум по приколу мяч выронил?
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