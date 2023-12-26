Судья Скотт Фостер забавно объявил об отмене блок-шота Леброна: «Это был классный блок-шот»
Судья Скотт Фостер забавно объявил об отмене блок-шота Леброна.
Во время матча «Лейкерс» – «Бостон» (115:126) судьи пересмотрели эпизод с эффектным блок-шотом Леброна Джеймса на Джейсоне Тейтуме.
Арбитры пришли к мнению, что блок-шот необходимо отменить из-за нарушения со стороны игрока «озерников» Торина Принса.
«Леброн исполнил классный блок-шот, однако...» – произнес Фостер.
В этот момент по трибунам прошел одобрительный гул. Зрители восприняли слова рефери как оценку красивого эпизода с участием Джеймса, хотя их стоит скорее трактовать как констатацию того, что форвард действовал без нарушения.
Далее Фостер сказал, что блок-шот отменяется из-за фола Принса.
Но Фостер все равно классно подошел к моменту - на опыте с публикой поиграл ))