Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Шалон», «Метрополитан» против «Монако» и другие матчи

Теги результаты Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Элан Шалон Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут два матча.

«Страсбур» примет «Шалон», «Метрополитан» сыграет с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Страсбур – Элан Шалон
Дата проведения
26 декабря, 19.30, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Метрополитан – Монако
Дата проведения
26 декабря, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 15-1, Виллербан – 12-5, Париж – 12-5, Бурк – 12-5, Нантер – 10-7, Нанси – 9-8, Сен-Кантен – 9-8, Лимож – 9-8, Ле-Портель – 8-9, Страсбур – 8-9, Ле-Ман – 8-9, Шоле – 8-9, Элан Шалон – 7-10, Дижон – 7-10, Роанн – 6-10, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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