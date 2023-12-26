Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Шалон», «Метрополитан» против «Монако» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут два матча.

«Страсбур» примет «Шалон», «Метрополитан» сыграет с « ».

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Регулярный чемпионат

Метрополитан – Монако Дата проведения 26 декабря, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 15-1, Виллербан – 12-5, – 12-5, Бурк – 12-5, Нантер – 10-7, Нанси – 9-8, Сен-Кантен – 9-8, Лимож – 9-8, Ле-Портель – 8-9, – 8-9, Ле-Ман – 8-9, Шоле – 8-9, – 7-10, Дижон – 7-10, Роанн – 6-10, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.