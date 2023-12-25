«Никс» считают Деджонте Мюррэя «идеальной целью для обмена», однако у президента Леона Роуза конфликт с Ричем Полом

Теги Атланта Нью-Йорк НБА Леон Роуз Деджонте Мюррэй Рич Пол Баскетбол

Инсайдер рассказал, что препятствует обмену Деджонте Мюррэя в «Никс».

«Некоторые значительные представители фронт-офиса «Никс» считают Деджонте Мюррэя идеальной целью для обмена. «Нью-Йорк» был заинтересован в приобретении Мюррэя в межсезонье 2022 года. На тот момент Мюррэй рассматривался некоторыми как отличная пара с разыгрывающим Джейленом Брансоном.

Но для «Нью-Йорка» существует дополнительное препятствие в потенциальной сделке.

Мюррэя представляет Рич Пол и Klutch Sports Group. В 2022 году газета New York Daily News сообщила, что агентство было против обмена их клиента Зака Лавина в «Никс».

Эта динамика сохраняется и сегодня. Мне сказали, что Пол по-прежнему не хочет вести дела с «Никс», которыми руководят президент команды Леон Роуз и исполнительный вице-президент Уильям Уэсли.

Мне сказали, что Klutch изменит свою позицию, если состоится личная встреча между Полом и «Никс», на которой, предположительно, будут Роуз и Уэсли. Пока обе стороны не встретятся лично, холодная война между Klutch и «Никс» останется в силе», – пишет инсайдер SNY Иан Бегли.

7 комментариев
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Пол не хочет, а сам игрок и его желания как? ведь Пол должен интересы Мюррея в первую очередь представлять, а тот возможно с радостью бы сменил Атланту на Нью-Йорк, тем более у него уже длинный контракт, ничего финансового выбивать не надо, зависимость от агента в ближайшие 4-5 лет минимальная
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А как будет выглядеть этот обмен? В Атланту поедет Баррет за Мюррея и Пати Милса ( пики хз , накидайте варианты )
Либо Мюррей на Граймса , Куикли , Фурнье ?
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Никс конечно интересно считают. Все говорили, что Дежонтий должен был по прогнозам попасть на оллстар после концлагеря поповича, а в итоге выглядит прокачанным ролевиком на фоне янга. Так с чего мюррей вдруг станет более полезным в паре с гораздо более разнообразным брансоном?
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идеальный игрок для тибодо
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До 7 января эти разговоры не имеют значения.
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Дежонтия бы и в Бруклю было бы хорошо, но не очень понятно сколько ему отвалить придется в новом контракте
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Ответ ShowTime.
А как будет выглядеть этот обмен? В Атланту поедет Баррет за Мюррея и Пати Милса ( пики хз , накидайте варианты ) Либо Мюррей на Граймса , Куикли , Фурнье ?
Скорее второе, Куикли хочет горы денег по новому контракту.
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