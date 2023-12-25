«Никс» считают Деджонте Мюррэя «идеальной целью для обмена», однако у президента Леона Роуза конфликт с Ричем Полом

Инсайдер рассказал, что препятствует обмену Деджонте Мюррэя в «Никс».

«Некоторые значительные представители фронт-офиса «Никс» считают идеальной целью для обмена. « » был заинтересован в приобретении Мюррэя в межсезонье 2022 года. На тот момент Мюррэй рассматривался некоторыми как отличная пара с разыгрывающим Джейленом Брансоном.

Но для «Нью-Йорка» существует дополнительное препятствие в потенциальной сделке.

Мюррэя представляет Рич Пол и Klutch Sports Group. В 2022 году газета New York Daily News сообщила, что агентство было против обмена их клиента Зака Лавина в «Никс».

Эта динамика сохраняется и сегодня. Мне сказали, что Пол по-прежнему не хочет вести дела с «Никс», которыми руководят президент команды Леон Роуз и исполнительный вице-президент Уильям Уэсли.

Мне сказали, что Klutch изменит свою позицию, если состоится личная встреча между Полом и «Никс», на которой, предположительно, будут Роуз и Уэсли. Пока обе стороны не встретятся лично, холодная война между Klutch и «Никс» останется в силе», – пишет инсайдер SNY Иан Бегли.