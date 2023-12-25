Чемпионат Турции. «Дарушафака» дома сыграет с «Фенербахче»

Теги результаты Фенербахче чемпионат Турции Дарушафака Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоится один матч.

«Дарушафака» дома сыграет с «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Фенербахче
Дата проведения
25 декабря, 19.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 11-2, Каршияка – 10-3, Фенербахче – 9-3, Бешикташ – 9-4, Маниса – 7-6, Бурсаспор – 7-6, Дарушафака – 6-6, Тюрк Телеком – 6-7, Тофаш – 6-7, Петким Спор – 6-7, Бахчешехир – 6-7, Бююкчекмедже – 6-7, Галатасарай – 5-8, Меркезефенди – 3-9, Бодрумспор – 3-9, Самсунспор – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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