Чемпионат Турции. «Дарушафака» дома сыграет с «Фенербахче»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоится один матч.

«Дарушафака» дома сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Дарушафака – Фенербахче Дата проведения 25 декабря, 19.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 11-2, Каршияка – 10-3, Фенербахче – 9-3, Бешикташ – 9-4, Маниса – 7-6, Бурсаспор – 7-6, – 6-6, Тюрк Телеком – 6-7, Тофаш – 6-7, Петким Спор – 6-7, Бахчешехир – 6-7, Бююкчекмедже – 6-7, Галатасарай – 5-8, Меркезефенди – 3-9, Бодрумспор – 3-9, Самсунспор – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.