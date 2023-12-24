Клэй Томпсон: «Я не просто шутер. Забавно, что так говорят»

Клэй Томпсон считает, что он больше, чем просто шутер.

«Лучшей частью моей игры обычно была способность набирать очки, способность бросать по кольцу. Хотя я не просто шутер. Забавно, что так говорят.

Я могу забросить из-под кольца, могу забросить со средней дистанции, флоутер. Но надеюсь, что молодые игроки нашей команды видят, как я ежедневно работаю над техникой и бросками с разных точек, и не удивляются, когда я делаю это в матчах. Я работаю над разными бросками каждый день», – сказал атакующий защитник «Уорриорз».