Клэй Томпсон: «Я не просто шутер. Забавно, что так говорят»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон считает, что он больше, чем просто шутер.

«Лучшей частью моей игры обычно была способность набирать очки, способность бросать по кольцу. Хотя я не просто шутер. Забавно, что так говорят.

Я могу забросить из-под кольца, могу забросить со средней дистанции, флоутер. Но надеюсь, что молодые игроки нашей команды видят, как я ежедневно работаю над техникой и бросками с разных точек, и не удивляются, когда я делаю это в матчах. Я работаю над разными бросками каждый день», – сказал атакующий защитник «Уорриорз».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну так Клэй пару сезонов назад ты был и хорош в защите, но те времена прошли.
+1
0
+1
человек живет прошлым
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий