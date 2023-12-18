Чемпионат Турции. «Меркезефенди» сыграет с «Бююкчекмедже»

Теги результаты чемпионат Турции Бююкчекмедже Меркезефенди Баскетбол

В понедельник, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди»дома сыграет с «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Бююкчекмедже
Дата проведения
18 декабря, 19.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 10-2, Фенербахче – 9-3, Бешикташ – 9-3, Каршияка – 9-3, Маниса – 7-5, Тюрк Телеком – 6-6, Бурсаспор – 6-6, Дарушафака – 6-6, Петким Спор – 6-6, Тофаш – 6-6, Бахчешехир – 5-7, Бююкчекмедже – 4-7, Галатасарай – 4-8, Меркезефенди – 3-8, Бодрумспор – 3-9, Самсунспор – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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