Чемпионат Турции. «Меркезефенди» сыграет с «Бююкчекмедже»
В понедельник, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди»дома сыграет с «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 19.00, «Pamukkale University Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 10-2, Фенербахче – 9-3, Бешикташ – 9-3, Каршияка – 9-3, Маниса – 7-5, Тюрк Телеком – 6-6, Бурсаспор – 6-6, Дарушафака – 6-6, Петким Спор – 6-6, Тофаш – 6-6, Бахчешехир – 5-7, Бююкчекмедже – 4-7, Галатасарай – 4-8, Меркезефенди – 3-8, Бодрумспор – 3-9, Самсунспор – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.