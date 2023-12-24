Леброн Джеймс набрал рекордные для себя в сезоне 40 очков в матче с «Тандер», «Лейкерс» прервали серию из четырех поражений

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Баскетбол

Леброн Джеймс помог «Лейкерс» прервать серию из четырех поражений.

Форвард «Лейкерс» отметился 40 очками, 7 передачами, 7 подборами, 2 перехватами и 2 блок-шотами в победной игре с «Оклахомой».

За 37 минут на паркете Джеймс реализовал 13 из 20 с игры (5 из 5 из-за дуги) и 9 и 9 с линии штрафных бросков.

Это 75-й матч с 40 очками для 38-летнего баскетболиста. 11 из них пришлись после 35-летия – рекордные 12 игр в возрасте 35 лет и больше принадлежат Майклу Джордану.

«Тандер» (18-9) по-прежнему вторые на Западе, «Лейкерс» (16-14) – девятые.

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