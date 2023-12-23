Шэннон Шарп о фанатах «Лейкерс»: «Они смотрят на Леброна как на противника Кобе. Брайант – бог для «Лейкерс»
Шэннон Шарп считает, что Брайант всегда будет выше Леброна для фанатов «Лейкерс».
Трехкратный победитель Супербоула поделился мнением, что Джеймсу, который стал игроком «озерников» в 2018 году, не удастся превзойти 5-кратного чемпиона.
«Они смотрят на Леброна как на противника Кобе, и любой, кто может угрожать Брайанту, – это не вариант. Кобе – бог для «Лейкерс»!
Никто не сравнится с Кобе в форме «Лейкерс», потому что они видели, как 17-летний парень пришел сюда, вырос, возмужал, и они следили за каждым шагом на этом пути. Никто не заменит Кобе», – считает Шарп.