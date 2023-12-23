Шэннон Шарп о фанатах «Лейкерс»: «Они смотрят на Леброна как на противника Кобе. Брайант – бог для «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп считает, что Брайант всегда будет выше Леброна для фанатов «Лейкерс».

Трехкратный победитель Супербоула поделился мнением, что Джеймсу, который стал игроком «озерников» в 2018 году, не удастся превзойти 5-кратного чемпиона.

«Они смотрят на Леброна как на противника Кобе, и любой, кто может угрожать Брайанту, – это не вариант. Кобе – бог для «Лейкерс»!

Никто не сравнится с Кобе в форме «Лейкерс», потому что они видели, как 17-летний парень пришел сюда, вырос, возмужал, и они следили за каждым шагом на этом пути. Никто не заменит Кобе», – считает Шарп.

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