Шэннон Шарп о фанатах «Лейкерс»: «Они смотрят на Леброна как на противника Кобе. Брайант – бог для «Лейкерс»

Шэннон Шарп считает, что Брайант всегда будет выше Леброна для фанатов «Лейкерс».

Трехкратный победитель Супербоула поделился мнением, что , который стал игроком «озерников» в 2018 году, не удастся превзойти 5-кратного чемпиона.

«Они смотрят на Леброна как на противника Кобе, и любой, кто может угрожать , – это не вариант. Кобе – бог для « »!

Никто не сравнится с Кобе в форме «Лейкерс», потому что они видели, как 17-летний парень пришел сюда, вырос, возмужал, и они следили за каждым шагом на этом пути. Никто не заменит Кобе», – считает .