Остин Ривз о 0-4 с «Денвером»: «Нас «свипнули», но каждый матч мы могли выиграть»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Остин Ривз рассказал, чему научился после поражения от «Денвера» в плей-офф.

«Нас «свипнули», но каждый матч мы могли выиграть. Суть в том, что сезон длинный и плей-офф длинный. В постсезоне все становится другим: физическая готовность должна быть лучше, интенсивность выше, внимание к деталям – больше. И мне это нравится.

Но больше всего я научился именно последнему – сконцентрированности на каждой мелочи, ведь любая игра имеет значение. И, конечно, наличие Брона рядом помогает, потому что он был в таких ситуациях миллион раз. Как только наступает плей-офф, это видно, что у него и у Эй-Ди уровень концентрации запредельный», – поделился атакующий защитник «Лейкерс».

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3 комментария
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Денвер тоже мог выиграть каждый матч , и выиграл
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Вот тоже думал, что на бумаге свип, на деле - борьба в каждом матче, не залети несколько условных «дураков», кто знает, что бы было…
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Кейд Каннингем: у нас 25 поражений подряд, а могло быть и 25 побед. Не фортануло...
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