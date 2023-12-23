Остин Ривз о 0-4 с «Денвером»: «Нас «свипнули», но каждый матч мы могли выиграть»

Остин Ривз рассказал, чему научился после поражения от «Денвера» в плей-офф.

«Нас «свипнули», но каждый матч мы могли выиграть. Суть в том, что сезон длинный и плей-офф длинный. В постсезоне все становится другим: физическая готовность должна быть лучше, интенсивность выше, внимание к деталям – больше. И мне это нравится.

Но больше всего я научился именно последнему – сконцентрированности на каждой мелочи, ведь любая игра имеет значение. И, конечно, наличие рядом помогает, потому что он был в таких ситуациях миллион раз. Как только наступает плей-офф, это видно, что у него и у Эй-Ди уровень концентрации запредельный», – поделился атакующий защитник « ».