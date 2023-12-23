Эрик Гордон: «В последнее время стал реже получать мяч»

Защитник «Финикса» недоволен своей ролью в команде.

«В начале сезона было лучше. В последнее время я просто не думал о том, чтобы получать больше возможностей для атаки. В последнее время я действительно стал реже получать мяч.

Все знают, какой я игрок и что я собой представляю. Я пришел сюда, чтобы побеждать, но моя задача – набирать очки. Когда я набираю очки, это открывает путь для многих игроков, потому что я могу забросить мяч в важном матче или важном моменте», – сказал .