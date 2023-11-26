Кайл Кузма о Джордане Пуле: «Сложно переходить из команды, где ты был третьей-четвертой опцией, в новую ситуацию, где ты находишься в центре внимания»

Форвард « » поделился своим мнением о проблемах, которые испытывает после перехода из «Уорриорз» в «Уизардс».

«Иногда сложно переходить из команды, где ты был третьей или четвертой опцией, в новую ситуацию, где ты находишься в центре внимания. Я могу говорить об этом, потому что у меня такое было.

Это большая ответственность. Очевидно, что вы должны уметь показывать высокий результат, но при этом играть на своих партнеров по команде», – сказал Кузма.