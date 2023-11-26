Кайл Кузма о Джордане Пуле: «Сложно переходить из команды, где ты был третьей-четвертой опцией, в новую ситуацию, где ты находишься в центре внимания»

Теги НБА Вашингтон Кайл Кузма Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма поделился своим мнением о проблемах, которые Джордан Пул испытывает после перехода из «Уорриорз» в «Уизардс».

«Иногда сложно переходить из команды, где ты был третьей или четвертой опцией, в новую ситуацию, где ты находишься в центре внимания. Я могу говорить об этом, потому что у меня такое было.

Это большая ответственность. Очевидно, что вы должны уметь показывать высокий результат, но при этом играть на своих партнеров по команде», – сказал Кузма.

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15 комментариев

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ФомаМаня
Микэл Бриджес перешёл из Финикса в Бруклин. Был 3-4й опцией в Финиксе, стал лидером Бруклина. И совсем по другому у него всё. Целиком и полностью зависит от игрока. Просто Бриджес пашет и тащит, а у Пула нету ничего, кроме понтов
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Toainika
Ответ ФомаМаня
Микэл Бриджес перешёл из Финикса в Бруклин. Был 3-4й опцией в Финиксе, стал лидером Бруклина. И совсем по другому у него всё. Целиком и полностью зависит от игрока. Просто Бриджес пашет и тащит, а у Пула нету ничего, кроме понтов
А что у Бриджеса по-другому? Когда стало нужно быть первой опцией, он показал, что не тянет. Так же как и Пул - просел, и по шутингу, и по эффективности, и команда его так же, ни за что не борется
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Прозектор-50
Ответ кандид
Ой, Кайл, не затирай! Все же прекрасно понимают, что вы два нижесреднего игрока с чемпионскими кольцами, которых сослали в худшую (на данный момент) франшизу НБА за полной ненадобностью.
Ну про Кайла это точно не так. Он улетел в бредовом обмене Уэстбрука...
Кузма точно лучше и Хачимуры и Вандербильта и Рэддиша.
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Отец Погребняка
Кузя забыл уточнить, что в центр внимания он попадал, только благодаря своим идиотским нарядам)
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Toainika
Ответ Luka Sumila
Бриджес и не тянет? Мне плохо, вот реально плохо - от осознания того насколько люди просто могут быть с овер отрицательным акью. Зачем заходить и что то писать? Если что Бруклин в плейофф в прошлом году вышел благодаря Бриджессу, который после дедлайна его зашкирняк туда протащил. У Бриджесса все шансы стать полноценной звездой и первой опцией - он малотравматичен, почти не пропускает матчи, дает хороший процент, цепок и хорош в защите и не ссыться брать на себя последние броски в клатчах. Можно вспомнить тот же легендарный выход в ОТ за сборную, с теми инвалидами которые с ним были в матче с Канадой. Да и все люди более менее разбирающиеся в НБА, давно уже сказали что обмен Дюранта на Кэма и Микаэля, был сильно уж завышен, и что Фениксу нельзя была отдавать Бриджеса.
Есть разница: не тянет и не тянет играть первую опцию, разыгрывать мяч, вести игру, брать на себя. Ты буквально описал идеального ролевика.
Даже в плане обмена, их обоих заменили престарелыми травматами, команды которые пытаются бороться сейчас
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Поникший Руй
Ответ Отец Погребняка
Кузя забыл уточнить, что в центр внимания он попадал, только благодаря своим идиотским нарядам)
Ради справедливости, Вашингтон сейчас именно его команда, а не Джордана(как он сам её называет) и Кузма индивидуально проводит свой лучший сезон по всем цифрам(кроме подборов)
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Тёма Тёма
Особенно, когда ты невоспитанный человек с ничем не подкреплёнными амбициями ..
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Алексей Никишин
Ну вот, а говорил новый Харден будет. А на деле фигня.
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Light Yagami
Ответ кандид
Ой, Кайл, не затирай! Все же прекрасно понимают, что вы два нижесреднего игрока с чемпионскими кольцами, которых сослали в худшую (на данный момент) франшизу НБА за полной ненадобностью.
По мне, он как раз средний игрок (3&D-ролевик). Переплачен, да, но про ненадобность я бы не спешил говорить. Будет и дальше потолок зп расти – станет хорошим активом через годик-два.
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Wero
Ответ Прозектор-50
Ну про Кайла это точно не так. Он улетел в бредовом обмене Уэстбрука... Кузма точно лучше и Хачимуры и Вандербильта и Рэддиша.
лучше в чем? в рабочей этике? в самоотдаче? в понимании что нужно команде и как это дать? ты можешь бросать по кольцу лучше, но если это всё...
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Прозектор-50
Ответ Wero
лучше в чем? в рабочей этике? в самоотдаче? в понимании что нужно команде и как это дать? ты можешь бросать по кольцу лучше, но если это всё...
Баскетбол -- это про "бросать по кольцу". Если лучше бросаешь, значит ты лучше. Кузма и пасует лучше каждого из них. И в защите как минимум не хуже.
Думаю, что он лучше их троих вместе взятых)))
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Luka Sumila
Ответ Toainika
А что у Бриджеса по-другому? Когда стало нужно быть первой опцией, он показал, что не тянет. Так же как и Пул - просел, и по шутингу, и по эффективности, и команда его так же, ни за что не борется
Бриджес и не тянет?
Мне плохо, вот реально плохо - от осознания того насколько люди просто могут быть с овер отрицательным акью. Зачем заходить и что то писать?
Если что Бруклин в плейофф в прошлом году вышел благодаря Бриджессу, который после дедлайна его зашкирняк туда протащил.
У Бриджесса все шансы стать полноценной звездой и первой опцией - он малотравматичен, почти не пропускает матчи, дает хороший процент, цепок и хорош в защите и не ссыться брать на себя последние броски в клатчах.
Можно вспомнить тот же легендарный выход в ОТ за сборную, с теми инвалидами которые с ним были в матче с Канадой.
Да и все люди более менее разбирающиеся в НБА, давно уже сказали что обмен Дюранта на Кэма и Микаэля, был сильно уж завышен, и что Фениксу нельзя была отдавать Бриджеса.
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Luka Sumila
Ответ Toainika
Есть разница: не тянет и не тянет играть первую опцию, разыгрывать мяч, вести игру, брать на себя. Ты буквально описал идеального ролевика. Даже в плане обмена, их обоих заменили престарелыми травматами, команды которые пытаются бороться сейчас
Ахахаха, аналитика спортса, я даже когда прочитал, не смог поверить какую хероту могут писать люди.
Ты знаешь кто такой ролевик в баскете? Это человек с четкой ролью на игру, он опекает определенных игроков, стоит в определенных местах, и играет на звезду.
Бриджес даже в Фениксе этим не занимался с СР3 и Букером, как может ролевик в матче за сборную, брать на себя решающий бросок на ОТ если еще есть время на таймаут?
Мда уж.
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Прозектор-50
Ответ Luka Sumila
Бриджес и не тянет? Мне плохо, вот реально плохо - от осознания того насколько люди просто могут быть с овер отрицательным акью. Зачем заходить и что то писать? Если что Бруклин в плейофф в прошлом году вышел благодаря Бриджессу, который после дедлайна его зашкирняк туда протащил. У Бриджесса все шансы стать полноценной звездой и первой опцией - он малотравматичен, почти не пропускает матчи, дает хороший процент, цепок и хорош в защите и не ссыться брать на себя последние броски в клатчах. Можно вспомнить тот же легендарный выход в ОТ за сборную, с теми инвалидами которые с ним были в матче с Канадой. Да и все люди более менее разбирающиеся в НБА, давно уже сказали что обмен Дюранта на Кэма и Микаэля, был сильно уж завышен, и что Фениксу нельзя была отдавать Бриджеса.
Стать звездой....
Где была эта "звезда" когда их Дончич насиловал в ПО?
А за год до этого в финале?
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