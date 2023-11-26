Кайл Кузма о Джордане Пуле: «Сложно переходить из команды, где ты был третьей-четвертой опцией, в новую ситуацию, где ты находишься в центре внимания»
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма поделился своим мнением о проблемах, которые Джордан Пул испытывает после перехода из «Уорриорз» в «Уизардс».
«Иногда сложно переходить из команды, где ты был третьей или четвертой опцией, в новую ситуацию, где ты находишься в центре внимания. Я могу говорить об этом, потому что у меня такое было.
Это большая ответственность. Очевидно, что вы должны уметь показывать высокий результат, но при этом играть на своих партнеров по команде», – сказал Кузма.
Кузма точно лучше и Хачимуры и Вандербильта и Рэддиша.
Даже в плане обмена, их обоих заменили престарелыми травматами, команды которые пытаются бороться сейчас
Думаю, что он лучше их троих вместе взятых)))
Мне плохо, вот реально плохо - от осознания того насколько люди просто могут быть с овер отрицательным акью. Зачем заходить и что то писать?
Если что Бруклин в плейофф в прошлом году вышел благодаря Бриджессу, который после дедлайна его зашкирняк туда протащил.
У Бриджесса все шансы стать полноценной звездой и первой опцией - он малотравматичен, почти не пропускает матчи, дает хороший процент, цепок и хорош в защите и не ссыться брать на себя последние броски в клатчах.
Можно вспомнить тот же легендарный выход в ОТ за сборную, с теми инвалидами которые с ним были в матче с Канадой.
Да и все люди более менее разбирающиеся в НБА, давно уже сказали что обмен Дюранта на Кэма и Микаэля, был сильно уж завышен, и что Фениксу нельзя была отдавать Бриджеса.
Ты знаешь кто такой ролевик в баскете? Это человек с четкой ролью на игру, он опекает определенных игроков, стоит в определенных местах, и играет на звезду.
Бриджес даже в Фениксе этим не занимался с СР3 и Букером, как может ролевик в матче за сборную, брать на себя решающий бросок на ОТ если еще есть время на таймаут?
Мда уж.
Где была эта "звезда" когда их Дончич насиловал в ПО?
А за год до этого в финале?