Руди Гобер: «Просыпаюсь каждый день, чтобы быть лучшим оборонительным игроком на планете»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер рассказал, что мотивирует его в баскетболе.

«Просыпаюсь каждый день, чтобы быть лучшим оборонительным игроком на планете. Это то, кто я есть, это то, кем я хочу быть. И конечно, играет роль командная работа.

Это не происходит за секунду. Нужно терпеть, нужно продолжать «пахать». Полный сезон в НБА – это много взлетов и падений, но, да, получить статуэтку в конце – это большая награда за самоотдачу и проделанную работу. И не только мою, а работу всей команды и тренерского штаба», – сказал Гобер.

Француз трижды был признан лучшим оборонительным игроком сезона. В регулярке-2023/24 31-летний центровой набирает в среднем 12,5 очка, 12,1 подбора и 2,3 блок-шота при 60,7% с игры.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий