Руди Гобер: «Просыпаюсь каждый день, чтобы быть лучшим оборонительным игроком на планете»

Руди Гобер рассказал, что мотивирует его в баскетболе.

«Просыпаюсь каждый день, чтобы быть лучшим оборонительным игроком на планете. Это то, кто я есть, это то, кем я хочу быть. И конечно, играет роль командная работа.

Это не происходит за секунду. Нужно терпеть, нужно продолжать «пахать». Полный сезон в – это много взлетов и падений, но, да, получить статуэтку в конце – это большая награда за самоотдачу и проделанную работу. И не только мою, а работу всей команды и тренерского штаба», – сказал .

Француз трижды был признан лучшим оборонительным игроком сезона. В регулярке-2023/24 31-летний центровой набирает в среднем 12,5 очка, 12,1 подбора и 2,3 блок-шота при 60,7% с игры.