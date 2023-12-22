Айзек Окоро подписал «многомиллионный» контракт с брендом HOLO. У форварда «Кавс» будет собственная линейка кроссовок

Теги Кливленд НБА кроссовки Айзек Окоро Баскетбол

Айзек Окоро заключил соглашение с брендом кроссовок HOLO.

У Окоро будет собственная линейка баскетбольной обуви. Защитник «Кливленда» также получит долю в компании. Кроме того, Окоро также полагается «многомиллионное базовое вознаграждение» и он будет получать отчисления с каждой проданной пары, входящей в его фирменную линию.

«Моя цель с HOLO – сделать ее одной из крупнейших компаний в индустрии кроссовок. Я хочу, чтобы HOLO стала именем нарицательным и находилась на пересечении спорта, бизнеса, качества и собственной культуры. Моя цель – чтобы люди хотели и любили носить обувь HOLO», – поделился баскетболист.

Компания HOLO была основана в самом начале пандемии в 2020 году Роммелем и его женой Юри Вега. До сих пор HOLO существовала исключительно в сфере обуви для активного отдыха.

В 25 матчах регулярки-2023/24 Окоро набирает в среднем 7,6 очка и 3,6 подбора при 49,6% с игры и 39,1% из-за дуги.

4 комментария
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кажется что ему норм заплатили, но неужели не нашли кого то постатуснее?
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мне кажется или лого с айверсона сп....
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Просто смотрятся лучше чем на ноге
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Думал Айверсоны
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