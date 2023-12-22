Остин Ривз о серии поражений «Лейкерс»: «Меня не волнует личная статистика. Хочу выигрывать»

Остин Ривз отреагировал на серию поражений «Лейкерс».

Легкий форвард « » заявил, что хорошие личные показатели на фоне неудачной серии команды его не удовлетворяют.

В последних шести матчах Ривз набирает в среднем 20,0 очка, 4,3 подбора и 5,8 передачи, результат «озерников» – 1-5.

«Меня не волнует статистика. Меня не волнует вся эта известность и подобные вещи. Я просто хочу выигрывать матчи», – заявил .