Остин Ривз о серии поражений «Лейкерс»: «Меня не волнует личная статистика. Хочу выигрывать»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Остин Ривз отреагировал на серию поражений «Лейкерс».

Легкий форвард «Лейкерс» заявил, что хорошие личные показатели на фоне неудачной серии команды его не удовлетворяют.

В последних шести матчах Ривз набирает в среднем 20,0 очка, 4,3 подбора и 5,8 передачи, результат «озерников» – 1-5.

«Меня не волнует статистика. Меня не волнует вся эта известность и подобные вещи. Я просто хочу выигрывать матчи», – заявил Ривз.

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