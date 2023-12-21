Велимир Перасович о победе над «Минском»: «Уже до перерыва добились комфортного задела»

Теги УНИКС Велимир Перасович Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что команда доминировала в матче против «Минска» (101:81) и уже к перерыву добилась комфортной разницы в счете.

«В первую очередь поздравляю своих игроков. Всегда важно побеждать.

Начали матч с концентрацией и хорошей защитой. В первой половине у нас было два неудачных отрезка, когда соперник подобрался к нам в счете. Но в остальное время доминировали и уже до перерыва добились комфортного задела, который позволил нам подойти к завершающей части матча без особых проблем.

Конечно, в некоторых аспектах игры сегодня не были так хороши. В частности, нам не удавалось сдержать некоторых скоростных баскетболистов «МИНСКА». Справедливости ради, нелегко играть каждые три дня. Надеюсь, в следующих матчах будем лучше в этих компонентах», – сказал Перасович.

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