Велимир Перасович о победе над «Минском»: «Уже до перерыва добились комфортного задела»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что команда доминировала в матче против « » (101:81) и уже к перерыву добилась комфортной разницы в счете.

«В первую очередь поздравляю своих игроков. Всегда важно побеждать.

Начали матч с концентрацией и хорошей защитой. В первой половине у нас было два неудачных отрезка, когда соперник подобрался к нам в счете. Но в остальное время доминировали и уже до перерыва добились комфортного задела, который позволил нам подойти к завершающей части матча без особых проблем.

Конечно, в некоторых аспектах игры сегодня не были так хороши. В частности, нам не удавалось сдержать некоторых скоростных баскетболистов «МИНСКА». Справедливости ради, нелегко играть каждые три дня. Надеюсь, в следующих матчах будем лучше в этих компонентах», – сказал Перасович.