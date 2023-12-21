«Прими удар, поднимись и ударь». Бекки Хэммон считает, что «Санз» не хватает жесткости
Бывшая баскетболистка женской НБА, ныне главный тренер «Лас-Вегаса» Бекки Хэммон считает, что игрокам «Финикса» не хватает жесткости на площадке.
«Я не могу выделить эту команду. Чего-то им не хватает, и это не имеет отношения к баскетболу. Я не знакома с этой командой, с этими людьми, но есть фактор твердости характера.
У них есть ребята-бойцы, но что-то меня смущает. Не могу понять. Проблема не в мастерстве. Возможно, я говорю о жесткости и силе духа. Прими удар, поднимись и ударь», – сказала Хэммон.