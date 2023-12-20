Эрик Гордон: «Санз» нужно быть более искренними по отношению к самим себе и мыслить неэгоистично»
Атакующий защитник «Финикса» Эрик Гордон после поражения от «Портленда» (104:109) обвинил партнеров по команде в эгоизме.
«Да, меня немного разочаровало, как мы играли на обеих сторонах площадки. Нам нужно вернуться к нашей прежней игре. Нам просто нужно быть более искренними по отношению к самим себе и мыслить неэгоистично в таких матчах.
С таким талантливым составом, как я всегда говорил, 130 очков за матч должны быть для нас нормой. Единственный способ добиться этого – сражаться в защите и пытаться совершать более легкие броски.
В нашей команде много хороших парней, но они должны быть намного более сплоченными, чтобы достичь того, чего мы хотим», – сказал Гордон.