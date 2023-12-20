Эрик Гордон: «Санз» нужно быть более искренними по отношению к самим себе и мыслить неэгоистично»

Теги Финикс Портленд НБА Эрик Гордон Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Эрик Гордон после поражения от «Портленда» (104:109) обвинил партнеров по команде в эгоизме.

«Да, меня немного разочаровало, как мы играли на обеих сторонах площадки. Нам нужно вернуться к нашей прежней игре. Нам просто нужно быть более искренними по отношению к самим себе и мыслить неэгоистично в таких матчах.

С таким талантливым составом, как я всегда говорил, 130 очков за матч должны быть для нас нормой. Единственный способ добиться этого – сражаться в защите и пытаться совершать более легкие броски.

В нашей команде много хороших парней, но они должны быть намного более сплоченными, чтобы достичь того, чего мы хотим», – сказал Гордон.

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2 комментария
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Надеюсь, не дежурные слова, а Эрик пистонов и шпилек там раздает в раздевалке.
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История Санз - это про невезение или всё логично во все времена? Такая яркая франшиза и столько раз останавливались ребята в полушаге. Ну когда уже на?
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