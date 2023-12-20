Лука Дончич: «Моя невеста не любит баскетбол»

Звездный разыгрывающий « » объяснил, почему ему нравится, что его невеста Анамария Голтес не любит баскетбол.

«Я встретил ее в Хорватии, в том же лагере, куда езжу сейчас. Мы познакомились, когда нам было около 11 лет. Поэтому я очень рад, что она у меня есть. Это здорово, она мне очень помогает.

Я испытываю слишком много давления за пределами площадки. Когда прихожу домой, никаких разговоров о баскетболе. Она не любит баскетбол, но ходит на каждый матч.

Я имею в виду, что теперь ей нравится баскетбол, но раньше она его не любила, и это хорошо. Мне это очень нравится», – сказал Дончич.