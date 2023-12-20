Лука Дончич: «Моя невеста не любит баскетбол»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич объяснил, почему ему нравится, что его невеста Анамария Голтес не любит баскетбол.

«Я встретил ее в Хорватии, в том же лагере, куда езжу сейчас. Мы познакомились, когда нам было около 11 лет. Поэтому я очень рад, что она у меня есть. Это здорово, она мне очень помогает.

Я испытываю слишком много давления за пределами площадки. Когда прихожу домой, никаких разговоров о баскетболе. Она не любит баскетбол, но ходит на каждый матч.

Я имею в виду, что теперь ей нравится баскетбол, но раньше она его не любила, и это хорошо. Мне это очень нравится», – сказал Дончич.

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2 комментария
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Мило, узнав сколько они знакомы )) и даже шутить не хочется, вторгаясь в это прекрасное 💛
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Ответ LightWithin
Мило, узнав сколько они знакомы )) и даже шутить не хочется, вторгаясь в это прекрасное 💛
особенно узнав, что невеста уже родила Луке недавно ребенка)
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