«Реал» установил новый рекорд клуба по количеству побед за год

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Кубок Короля Испании Суперкубок Испании Баскетбол

«Реал» превзошел свой предыдущий рекорд по количеству побед за календарный год.

В 2023 году мадридская команда уже выиграла 69 матчей, побив рекорд (68), установленный в 2019 году, пишет Mundo Deportivo.

Большинство побед приходится на испанскую лигу ACB (35) и Евролигу (31). Кубок Испании-2023 принес команде лишь одну победу перед поражением от «Уникахи» в полуфинале. Также «Реал» одержал две победы в Суперкубке Испании-2023 – над «Барселоной» и «Уникахой».

«Реал» может улучшить показатель, поскольку до завершения 2023 года проведет еще пять матчей.

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