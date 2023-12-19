«Реал» установил новый рекорд клуба по количеству побед за год

« » превзошел свой предыдущий рекорд по количеству побед за календарный год.

В 2023 году мадридская команда уже выиграла 69 матчей, побив рекорд (68), установленный в 2019 году, пишет Mundo Deportivo.

Большинство побед приходится на испанскую лигу ACB (35) и (31). -2023 принес команде лишь одну победу перед поражением от «Уникахи» в полуфинале. Также «Реал» одержал две победы в Суперкубке Испании-2023 – над «Барселоной» и «Уникахой».

«Реал» может улучшить показатель, поскольку до завершения 2023 года проведет еще пять матчей.