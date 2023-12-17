Джоэл Эмбиид в 10-м матче подряд набрал минимум 30 очков и 10 подборов. В шести из них он не выходил на площадку в 4-й четверти

Теги Шакил О′Нил Филадельфия НБА Мозес Мэлоун Джоэл Эмбиид Баскетбол

Действующий MVP Джоэл Эмбиид набрал 42 очка, сделал 15 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и перехват в победной игре с «Шарлотт» (135:82).

Для центрового это десятая подряд игра минимум с 30 очками и 10 подборами. За последние 50 лет это удавалось лишь Шакилу О’Нилу (11 матчей; с 28 марта по 17 апреля 2001 года) и Мозесу Мэлоуну (11 матчей; с 26 января по 19 февраля 1982 года).

В шести из этих десяти матчей Эмбиид провел заключительную 12-минутку на скамейке запасных.

В 22 матчах регулярки центровой набирает в среднем 34,2 очка, 11,6 подбора, 6,1 передачи и 1,9 блок-шота, реализуя 56,9% бросков с игры и 89% с линии.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ГРУПА ЗИСК
Из этих 10: =Одна игра с шарлотт, две с Детройтом, две с Вашингтоном и одна с Атлантой. =Боевая победа против Оклахомы (центрового, по сути, нет) и уверенная победа против ЛАЛ. =Два поражения против Бостона (Хорфорд имел в виду Эмбиида и его статистику) и Пеликанов. В итоге выходит что только две победы над контендерами.
он не играл с Бостоном шо ты несешь? какие два поражения? и с пеликанами на играл. открой стату
+3
0
+3
Ответ ГРУПА ЗИСК
Ок, посмотрел. И все равно поражение Кливленду и победа над бруклином. Не те же две победы над контендерами всего из 10? Бруклин как-то на что-то выше первого раунда вряд ли претендует. Общий смысл тот же: большая часть "геройств" - против Вашиков и Детройтов. Да и первую игру против Бостона он играл. Так что комментарий о Хорфорде тоже имеет место быть, пусть и не о последней встрече
он шо виноват что у него вашики и детройты в расписании
+2
0
+2
Ответ ГРУПА ЗИСК
да нет, он просто так в третьей четверти против Шарлотт при +30 разнице в счёте играет и 15 очков набирает. Совпадение?
сколько декад слежу за нба крайне редкое событие чтобы после перерыва при любом счете сразу оскары тшибве выходили. не согласен с тобой
+1
0
+1
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
он не играл с Бостоном шо ты несешь? какие два поражения? и с пеликанами на играл. открой стату
Кек так и почему он те гостевые матчи то пропустил?)))
Если с ЛАЛ он еще был, потом куда-то пропал на 2 гостевых, но зато поехал в Вашингтон на матч.
Еще раз для одаренных - Плакса фармит статку на МВП, как и всегда.
Щас постсезон будет, и снова дальше 2 раунда не вылезет.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий