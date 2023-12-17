Джоэл Эмбиид в 10-м матче подряд набрал минимум 30 очков и 10 подборов. В шести из них он не выходил на площадку в 4-й четверти

Действующий MVP Джоэл Эмбиид набрал 42 очка, сделал 15 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и перехват в победной игре с «Шарлотт» (135:82).

Для центрового это десятая подряд игра минимум с 30 очками и 10 подборами. За последние 50 лет это удавалось лишь Шакилу О’ (11 матчей; с 28 марта по 17 апреля 2001 года) и (11 матчей; с 26 января по 19 февраля 1982 года).

В шести из этих десяти матчей Эмбиид провел заключительную 12-минутку на скамейке запасных.

В 22 матчах регулярки центровой набирает в среднем 34,2 очка, 11,6 подбора, 6,1 передачи и 1,9 блок-шота, реализуя 56,9% бросков с игры и 89% с линии.